Governo Trump elimina prazo de aviso antes de multar imigrantes em situação ilegal

A administração Trump vai eliminar o período de aviso prévio de 30 dias antes de começar a multar pessoas em situação irregular nos Estados Unidos. A nova regra, que será publicada oficialmente nesta sexta-feira (27) no Federal Register, foi obtida com exclusividade pela ABC News e representa uma aceleração nas sanções aplicadas a imigrantes que descumprem ordens de deportação.

Atualmente, o governo emite um aviso antes de iniciar as penalidades. Com a nova norma, o Departamento de Segurança Interna (DHS) e o Departamento de Justiça permitirão a aplicação imediata das multas. As penalidades variam de US$ 100 a US$ 500 por entrada ilegal no país, podendo chegar a quase US$ 10.000 para quem ignora ordens de deportação voluntária. A multa mais pesada — até US$ 1.000 por dia — será aplicada a quem permanecer no país mesmo após uma ordem judicial de remoção.

As multas foram introduzidas originalmente durante o primeiro mandato de Trump, suspensas sob a gestão Biden, e retomadas após o retorno de Trump ao poder em janeiro. Segundo o governo, quem utilizar o aplicativo *CBP Home* para realizar autodeportação terá as multas perdoadas. Até o dia 13 de junho, 10 mil notificações de multa já haviam sido emitidas.

Fonte: ABC