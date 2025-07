Canadense detido por imigração morre sob custódia federal no sul da Flórida

Um cidadão canadense que estava sob custódia das autoridades de imigração dos Estados Unidos morreu nesta segunda-feira (23) em um centro de detenção federal no sul da Flórida. Segundo comunicado do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), Johnny Noviello, de 49 anos, faleceu à tarde na unidade do Bureau of Prisons em Miami. A causa da morte ainda está sendo investigada.

Noviello vivia legalmente nos EUA desde 1988, quando entrou com visto, e obteve residência permanente em 1991. No ano passado, foi condenado por tráfico de drogas e outros crimes, cumprindo uma pena de um ano de prisão. Após sua libertação, agentes do ICE o detiveram em seu escritório de condicional no mês passado, alegando que a condenação tornava-o passível de deportação.

Ele aguardava o processo de remoção quando morreu. Este é o oitavo caso de morte de um detido por imigração sob custódia federal em 2025, totalizando 11 mortes desde 2024, segundo as autoridades.

Fonte: Local 10