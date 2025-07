ICE inicia nova ofensiva para prender imigrantes ilegais em audiências nos EUA

O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) iniciou uma nova ofensiva em todo o país para prender imigrantes que estão ilegalmente nos EUA durante suas audiências de imigração e asilo. A operação, revelada por fontes do próprio ICE ao canal Fox News, mira especialmente pessoas que estão no país há menos de dois anos.

A estratégia do Departamento de Segurança Interna (DHS) consiste em retirar o processo de imigração do imigrante, prendê-lo imediatamente e então colocá-lo em processo de deportação acelerada. Por lei, esse tipo de deportação só pode ocorrer se o imigrante não estiver com um caso ativo na Justiça, o que obriga o DHS a abandonar o processo inicial antes da detenção.

Fontes dentro do ICE afirmaram que o público americano deve esperar “muito mais” prisões desse tipo nas próximas semanas. Com isso, é esperada uma alta nas deportações de pessoas que não cometeram crimes além da entrada ilegal no país — uma mudança em relação à política anterior, que priorizava a expulsão de imigrantes com antecedentes criminais graves.

A iniciativa surge em meio a batalhas judiciais do governo Trump sobre suas políticas de deportação. Nesta semana, um juiz federal considerou que o DHS violou uma ordem judicial ao deportar oito imigrantes para o Sudão do Sul sem realizar as entrevistas obrigatórias sobre "medo crível", que permitem que o migrante alegue risco de perseguição ou morte no país de destino.

O juiz Brian Murphy afirmou que ainda está analisando se os deportados poderão fazer essas entrevistas no Sudão do Sul ou se terão que ser trazidos de volta aos Estados Unidos. Ele já havia alertado anteriormente que deportações para países como a Líbia, sem aviso prévio e sem as devidas entrevistas, violam decisões judiciais anteriores.

Fonte: FOX