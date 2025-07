Protestos no coração dos Everglades contra centro de detenção de imigrantes apelidado de "Alcatraz dos Jacarés"

Centenas de manifestantes se reuniram neste sábado (28) ao longo da rodovia U.S. 41, no meio dos Everglades, na Flórida, para protestar contra a construção de um centro de detenção para imigrantes em uma área úmida e remota do estado. O local escolhido fica próximo a uma pista de pouso em Big Cypress National Preserve, onde há vilas tradicionais dos povos Miccosukee e Seminole, além de áreas sagradas e locais de cerimônia e sepultamento.

Apelidado de “Alcatraz dos Jacarés”, o centro contará com estruturas temporárias, como tendas e trailers, e deve abrigar até 5 mil detentos imigrantes já em funcionamento no início de julho. O projeto foi acelerado por ordem executiva do governador Ron DeSantis, que permitiu a dispensa de licitações e autorizações ambientais sob justificativa de “emergência migratória”.

A iniciativa recebeu apoio do Departamento de Segurança Interna dos EUA e será parcialmente financiada pela FEMA (agência federal de emergências). Segundo DeSantis, a localização cercada por jacarés e pítons é ideal para impedir fugas. “Se alguém escapar, há muitos jacarés por lá. Ninguém vai a lugar nenhum”, declarou.

Entretanto, lideranças indígenas, ambientalistas e ativistas de direitos humanos consideram a medida um ataque a territórios ancestrais e uma ameaça à biodiversidade da região. Organizações como o Center for Biological Diversity e a Friends of the Everglades entraram com um processo para suspender as obras, alegando riscos ambientais e violação de direitos fundamentais. A construção, segundo eles, está avançando de forma apressada, sem estudos de impacto ambiental nem consulta pública.

Para os manifestantes, além da preocupação com os impactos ecológicos, o projeto simboliza desrespeito aos povos originários e criminalização de imigrantes. O barulho das máquinas, a poluição e a presença da estrutura têm afastado turistas e transformado a paisagem natural e cultural de um dos ecossistemas mais icônicos dos EUA.

Fonte: Click Orlando