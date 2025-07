Brasileiro é condenado nos EUA por vender green cards e documentos falsos

O brasileiro Liene Tavares DeBarros Jr., de 40 anos, foi condenado a cinco meses de prisão nos Estados Unidos por vender documentos falsificados, incluindo green cards e cartões do Seguro Social. Morador ilegal em Woburn, Massachusetts, ele também será submetido a dois anos de liberdade condicional supervisionada e, ao final da pena, poderá ser deportado novamente.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, DeBarros Jr. foi preso em março de 2025 após uma investigação iniciada no ano anterior, motivada por denúncias sobre a venda de documentos falsos. Em dezembro de 2024, ele chegou a vender green cards e cartões do Seguro Social adulterados para policiais disfarçados.

Na busca realizada em sua residência, foram encontrados três cartões de Seguro Social falsos, além de documentos adulterados em seu nome. O brasileiro já havia sido deportado em 2010, mas voltou a entrar ilegalmente no país posteriormente.

A sentença foi anunciada na última sexta-feira, 27 de junho, após o réu se declarar culpado das acusações no mês de maio.

Fonte: Terra