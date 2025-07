Prisões de imigrantes sem antecedentes criminais disparam nos EUA sob nova meta do governo Trump

As detenções de imigrantes sem histórico criminal aumentaram drasticamente desde maio, como parte de um esforço ampliado do governo Trump para reforçar a aplicação das leis migratórias. De acordo com uma análise da CBS News com base em dados do Departamento de Segurança Interna (DHS), prisões de pessoas com apenas infrações civis, como entrada irregular nos EUA, cresceram mais de 250% em um mês.

A mudança ocorre após o conselheiro da Casa Branca, Stephen Miller, anunciar uma nova meta de 3.000 prisões diárias — um salto em relação à média anterior de 660. Embora o presidente Donald Trump tenha declarado publicamente que a prioridade seriam imigrantes com condenações criminais, os dados mostram que desde o início de junho, o número de detidos sem antecedentes criminais ultrapassou os com ficha criminal.

Desde janeiro, cerca de 40% dos mais de 97 mil detidos tinham condenações criminais, mas apenas 8% dessas envolviam crimes violentos, como homicídio ou agressões sexuais. As infrações mais comuns foram relacionadas ao trânsito, principalmente dirigir sob influência de álcool.

Especialistas afirmam que imigrantes sem ficha criminal são alvos mais fáceis por estarem mais concentrados e oferecerem menor risco. Isso levanta preocupações sobre o desvio de recursos da aplicação da lei e sobre a coerência entre a retórica oficial e as ações reais.

A crescente onda de detenções já provocou protestos em várias cidades, especialmente na Califórnia, onde o governador Gavin Newsom criticou o que chamou de perseguição a famílias trabalhadoras. Até mesmo membros do Partido Republicano expressaram preocupação, pedindo maior transparência sobre os dados de deportações de criminosos condenados.

A administração tem sido pressionada a esclarecer o real foco das operações de imigração. Segundo analistas, há um descompasso claro entre o discurso político e a prática das autoridades de imigração desde o início do mandato de Trump.

Fonte: CBS