Trump autoriza uso da Guarda Nacional como juízes de imigração em centro de detenção na Flórida

Durante visita ao novo centro de detenção de imigrantes na região dos Everglades, na Flórida, o presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira (24) que aprova o uso de membros da Guarda Nacional como juízes de imigração. A proposta, apresentada pelo governador Ron DeSantis, busca acelerar o processo de deportações diretamente no local conhecido como “Alligator Alcatraz”.

Segundo DeSantis, oficiais do Corpo de Advogados da Guarda Nacional (JAG Corps) poderiam atuar como juízes de imigração após seis semanas de treinamento. “Ele nem precisou me pedir, tem minha aprovação”, disse Trump durante uma mesa-redonda no centro. A estratégia também inclui o uso da antiga pista de pouso do local para facilitar a remoção aérea imediata dos detidos.

O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, classificou a instalação como “uma solução completa para a aplicação da lei migratória”. “Entra, passa pelo processo, e voa de volta”, publicou nas redes sociais. A Flórida afirma ter nove oficiais aptos para o treinamento, que já estariam prontos para iniciar os trabalhos.

A Guarda Nacional ainda não comentou oficialmente a proposta. A medida, no entanto, já levanta preocupações de grupos de direitos civis quanto à imparcialidade e à legalidade da atuação de militares em funções judiciais de imigração.

Fonte: Miami Herald