Cruzar ilegalmente a fronteira sul dos EUA atinge nível mais baixo da história

O número de imigrantes pegos cruzando ilegalmente a fronteira entre os Estados Unidos e o México atingiu um novo recorde de baixa em junho, segundo dados preliminares obtidos pela CBS News. Foram pouco mais de 6 mil apreensões durante o mês — o menor número já registrado pela Patrulha de Fronteira. A marca anterior era de março, com cerca de 7.200 detenções.

Esses números contrastam com os altos índices do governo Biden, quando chegavam a ocorrer mais de 6 mil cruzamentos por dia. A atual administração atribui a queda a medidas como deportações sumárias sem audiência de asilo, proibição de solturas, envio de milhares de soldados à fronteira e ameaça de detenção em locais como Guantánamo e prisões no exterior.

O governo também promoveu uma campanha para incentivar deportações voluntárias, oferecendo até US$ 1.000 de bônus a quem se entregasse. Apesar da queda nos números, a operação enfrenta críticas por prisões em massa, incluindo pessoas sem antecedentes criminais graves. Dados recentes mostram que menos de 10% dos detidos pela ICE tinham condenações por crimes violentos.

