Juiz federal impede fim antecipado de proteção temporária para haitianos nos EUA

Decisão bloqueia medida do governo Trump e garante status legal até 2026 para mais de 500 mil imigrantes

Um juiz federal em Nova York decidiu nesta terça-feira barrar o fim antecipado do Status de Proteção Temporária (TPS) para haitianos que vivem nos Estados Unidos, contrariando a intenção do governo Trump de encerrar a proteção legal em setembro. A medida preserva os direitos de mais de 500 mil haitianos que, em muitos casos, vivem no país há mais de uma década.

A decisão afirma que o Departamento de Segurança Interna violou a legislação ao tentar encurtar o período de vigência do TPS, que havia sido estendido pela administração Biden até fevereiro de 2026. O juiz destacou que os beneficiários do programa haviam planejado suas vidas com base nesse prazo, incluindo emprego, estudos e tratamentos médicos.

A tentativa de encerrar o TPS ocorreu apesar do agravamento da situação no Haiti, que enfrenta uma crise humanitária marcada por violência de gangues, deslocamentos em massa e instabilidade política. Segundo a ONU, mais de 1,3 milhão de haitianos foram forçados a abandonar suas casas.

O sindicato SEIU Local 32BJ, responsável pela ação judicial, comemorou a decisão como uma vitória parcial, prometendo continuar lutando nos tribunais contra o que classificam como ataques do governo Trump aos direitos dos imigrantes. O Departamento de Segurança Interna ainda não comentou a decisão.

Fonte: NBC