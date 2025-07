EUA têm a maior comunidade brasileira no exterior, com mais de 2 milhões de residentes

Mesmo com alterações frequentes nas políticas migratórias e mudanças de governo, os Estados Unidos seguem como o principal destino dos brasileiros que decidem viver fora do país. De acordo com o relatório Comunidades Brasileiras no Exterior 2023, divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, mais de 2,08 milhões de brasileiros residem atualmente em solo norte-americano — a maior comunidade brasileira fora do Brasil.

A América do Norte abriga 45,3% da população brasileira emigrada, com os EUA liderando com ampla margem. As jurisdições consulares de Nova Iorque, Boston e Miami são as que concentram os maiores contingentes: 500 mil brasileiros em Nova Iorque, 420 mil em Boston e 400 mil em Miami. Juntas, essas três regiões abrigam mais de 60% dos brasileiros nos Estados Unidos.

Fonte: Terra