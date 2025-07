Julio Cesar Chavez Jr é preso pelo ICE dias após luta com Jake Paul

Julio Cesar Chavez Jr, ex-campeão mundial de boxe e filho da lenda Julio Cesar Chavez, foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) dos Estados Unidos nesta quarta-feira (19), apenas quatro dias após lutar contra Jake Paul na Califórnia. Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), ele será deportado por estar ilegalmente no país e representar uma ameaça à segurança pública.

Chavez entrou legalmente nos EUA em agosto de 2023 com visto de turista, mas o documento venceu em fevereiro de 2024. Em abril, ele solicitou residência permanente baseado em seu casamento com uma cidadã americana, mas o pedido foi comprometido após as autoridades identificarem conexões da esposa com o Cartel de Sinaloa, por meio de um relacionamento anterior com o filho do traficante “El Chapo”.

Além disso, Chavez tem condenações nos EUA, incluindo uma por posse de armas ilegais e outra antiga por dirigir sob influência de álcool. Há ainda um mandado de prisão contra ele no México, relacionado ao tráfico de armas e explosivos. Apesar de ter sido classificado como ameaça no governo Biden, não era considerado prioridade de deportação até então. Agora, sob a gestão Trump, o DHS afirma que nenhum “afiliado de cartel está acima da lei”.

Fonte: FOX