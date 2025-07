Governo Trump envia 200 fuzileiros navais à Flórida para apoiar operações do ICE

O governo Trump enviará 200 fuzileiros navais à Flórida para auxiliar agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA), conforme informou o Comando Norte dos Estados Unidos (NORTHCOM). A medida faz parte de um esforço mais amplo para intensificar deportações com o uso de tropas em serviço ativo.

Os militares, vindos da Base Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais de New River, na Carolina do Norte, fazem parte de um contingente de 700 soldados que também serão deslocados para Louisiana e Texas, para oferecer apoio logístico e administrativo às autoridades de imigração. Caberá ao ICE definir as funções específicas e os locais onde os fuzileiros atuarão.

A Flórida já conta com cerca de 100 membros da Guarda Nacional trabalhando no centro de detenção migratória apelidado de “Alligator Alcatraz”, por estar situado em uma área remota dos Everglades cercada por pântanos e jacarés. Segundo a Guarda Nacional da Flórida, os militares estão atuando no controle de perímetro e em tarefas administrativas.

Fonte: ABC