Dez presos após ataque armado a centro de detenção do ICE no Texas, dizem autoridades

Grupo teria planejado emboscada com intenção de matar agentes no feriado de 4 de Julho

Dez pessoas foram presas após um ataque armado a um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) em Alvarado, no Texas, durante o feriado de 4 de Julho. Segundo autoridades federais e estaduais, os suspeitos responderão por tentativa de assassinato de agentes federais.

O ataque ocorreu na noite de sexta-feira, por volta das 22h37, no centro de detenção Prairieland. De acordo com a promotora Nancy Larson, do Distrito Norte do Texas, entre 10 e 12 pessoas vestidas com roupas pretas e estilo militar lançaram fogos de artifício e vandalizaram o local com pichações e destruição de veículos.

Segundo Larson, o grupo atraiu os agentes para fora das instalações com os fogos de artifício e, então, abriu fogo. Um policial local foi atingido no pescoço, mas deverá se recuperar. Nenhum funcionário do centro foi ferido.

Os suspeitos fugiram do local, mas foram todos detidos posteriormente. Um deles, Bradford Morris (que se identifica como Megan), foi flagrado com coletes à prova de balas e munição. Ele teria dito à polícia que conheceu pessoas online que queriam "fazer barulho" no local.

Durante buscas, as autoridades encontraram coletes, spray de tinta, bandeiras com frases como “lute contra o ICE” e “liberte todos os presos políticos”, fogos de artifício, celulares, armas de fogo e dois rifles AR-15.

Os acusados enfrentam três acusações de tentativa de assassinato de agente federal e três de uso de arma de fogo em crime violento. O FBI investiga o caso em conjunto com forças locais.

Fonte: ABC