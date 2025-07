Após pressão do estado, Key West retoma acordo com governo federal para reforço na imigração

Em meio a vaias e demonstrações de descontentamento do público, a cidade de Key West, na Flórida, voltou atrás e aprovou, por quatro votos a dois, a adesão ao programa federal 287(g), que permite cooperação entre autoridades locais e o governo dos Estados Unidos na aplicação das leis de imigração.

Durante a sessão realizada na noite de terça-feira (8), moradores lotaram a prefeitura e salas adjacentes para acompanhar o debate, que teve até uma serenata musical — em um típico momento "só em Key West". A votação ocorreu uma semana depois de a cidade ter anulado o mesmo acordo, assinado originalmente em março sem o aval completo da comissão.

O recuo anterior, no entanto, levou a procuradora-geral da Flórida a enviar uma carta ameaçando os comissários municipais com sanções criminais, o que pressionou a retomada do acordo. Embora o texto do 287(g) preveja que a participação das cidades é opcional, a ameaça legal pesou na decisão.

Durante quase três horas de comentários públicos, diversos moradores pediram que a votação fosse adiada, mas os apelos foram ignorados, e a medida foi aprovada mesmo sob forte resistência local.

