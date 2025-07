Brasileiro é detido na Flórida por dirigir sem carteira dos EUA e recebe alerta de deportação

Um brasileiro de 42 anos foi detido nesta segunda-feira (8) em Oxford, no estado da Flórida, após ser flagrado dirigindo sem carteira de motorista válida nos Estados Unidos. Segundo o relatório do Escritório do Xerife do Condado de Sumter, Rogerio Monteiro Dos Santos foi abordado por volta das 8h05 em uma rodovia local, quando dirigia um Chevrolet Cruze branco.

Durante a checagem da placa, os policiais constataram que o proprietário do carro não possuía licença válida para dirigir no país. Ao ser abordado, Dos Santos apresentou uma carteira de habilitação brasileira e explicou que tinha um agendamento para obter a licença americana na semana seguinte.

Apesar disso, foi preso sob a acusação de operar um veículo sem habilitação válida nos EUA. Ele foi levado para o Centro de Detenção do Condado de Sumter, onde teve fiança fixada em 500 dólares. As autoridades de imigração (ICE) colocaram um “immigration hold” em seu nome — o que pode indicar que o brasileiro será mantido sob custódia para possível processo de deportação.

Fonte: The Villages