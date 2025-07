Confronto entre manifestantes e agentes da imigração em frente a tribunal em San Francisco

Um confronto violento entre manifestantes e agentes do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) foi registrado nesta terça-feira (8) em frente ao tribunal de imigração de San Francisco. O incidente ocorreu enquanto agentes federais realizavam detenções de imigrantes após suas audiências rotineiras.

Segundo testemunhas, os protestos, que já vinham ocorrendo de forma pacífica nas últimas semanas, escalaram em tensão e agressividade, culminando em empurrões, gritos e tumulto físico. As manifestações se intensificaram diante da nova política de detenções imediatas adotada pelo governo Trump, que tem como alvo imigrantes que entraram no país ilegalmente nos últimos dois anos.

Em nota, o Departamento de Segurança Interna (DHS) acusou os manifestantes de “atacar violentamente e obstruir” os agentes que “apenas cumpriam a lei”. A agência também associou o episódio ao aumento de 700% nos ataques contra oficiais do ICE, citando um recente caso em que um agente foi baleado.

O governo argumenta que está encerrando a política de “captura e liberação” adotada sob a gestão Biden, que permitia que imigrantes aguardassem julgamento em liberdade. Agora, aqueles sem uma alegação válida de medo creível estão sendo incluídos em processos de deportação rápida.

Organizações de direitos civis e advogados criticam a nova abordagem, alegando que ela mina o direito ao devido processo e cria um ambiente de medo até mesmo para imigrantes que seguem os trâmites legais.

Fonte: NBC