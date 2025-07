Governo Trump bate recorde de prisões de imigrantes, mas deportações seguem abaixo do esperado

O governo Donald Trump bateu recorde de prisões de imigrantes em junho, com cerca de 30 mil detenções feitas por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), segundo dados obtidos pela NBC News. Apesar disso, o número de deportações ficou em pouco mais de 18 mil no mesmo mês — quase metade das prisões.

A diferença se repete desde maio e evidencia o desafio de cumprir a promessa feita por Trump de deportar “milhões” de imigrantes. Parte dos detidos tem processos de asilo em andamento ou ordens judiciais que impedem a remoção imediata. Com isso, o sistema enfrenta superlotação: quase 60 mil imigrantes estão detidos, mesmo com orçamento aprovado para apenas 41.500 leitos.

A administração tenta acelerar deportações com novos acordos internacionais e rotas alternativas, como a expulsão de imigrantes para países terceiros — prática liberada temporariamente pela Suprema Corte. Segundo o governo, já foram realizadas mais de 253 mil deportações, embora não esteja claro se o número inclui expulsões voluntárias ou recusas na fronteira. Um projeto de lei aprovado no Congresso promete triplicar a capacidade de detenção com US$ 45 bilhões em novos recursos.

Fonte: NBC