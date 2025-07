Democratas da Flórida processam DeSantis por acesso negado ao centro de detenção ‘Alligator Alcatraz’

Cinco parlamentares democratas da Flórida entraram com um processo judicial contra o governador Ron DeSantis e o diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências do estado (FDEM), Kevin Guthrie, após serem impedidos de entrar no controverso centro de detenção apelidado de “Alligator Alcatraz”.

Segundo a ação protocolada nesta quinta-feira (10), o local — utilizado para manter imigrantes detidos — deveria permitir a entrada de legisladores estaduais, conforme leis da Flórida que garantem esse tipo de acesso a instalações correcionais estaduais. A deputada Anna Eskamani (D-Orlando), uma das autoras da ação, disse que esperou por mais de duas horas no local com colegas antes de serem barrados. “Nunca vi isso acontecer em outro centro de detenção. Faltava clareza total sobre quem estava no comando”, afirmou.

Em resposta, a FDEM argumentou que a legislação citada pelos deputados só autoriza inspeções por comitês legislativos e que o “Alligator Alcatraz” não é um centro prisional sob responsabilidade do Departamento de Correções, e sim administrado por outra jurisdição.

Mesmo assim, os parlamentares sustentam que o estado é dono da instalação, e que seu uso como centro de detenção a caracteriza como prisão — o que, segundo eles, legitimaria o acesso. A ação pede que a Justiça obrigue DeSantis e Guthrie a autorizar imediatamente a visita.

O governo rebateu, afirmando que todos os legisladores foram convidados para uma visita ao local neste fim de semana e classificou a ação como “frívola”. “O estado está ansioso para se livrar rapidamente desse processo bobo”, disse um porta-voz de DeSantis.

Fonte: Click6