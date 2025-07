Funcionários de clínica na Califórnia tentam impedir prisão de imigrante hondurenho por agentes do ICE

Funcionários de uma clínica cirúrgica em Ontário, na Califórnia, tentaram impedir agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) de prender um trabalhador hondurenho nesta semana. O momento foi registrado em vídeo e mostra a equipe médica enfrentando fisicamente os agentes federais.

O caso ocorreu na última terça-feira (17) no Ontario Advanced Surgery Center, cerca de 50 km a leste de Los Angeles. Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), os agentes estavam realizando uma operação para prender dois imigrantes em situação irregular. Um deles, Denis Guillen-Solis, fugiu a pé e correu até a clínica, onde buscou refúgio.

As imagens mostram funcionários em uniformes médicos tentando proteger o homem. “Tirem as mãos dele”, diz uma funcionária, enquanto outro grita que os agentes “nem têm mandado de prisão”. Segundo o DHS, os funcionários chegaram a trancar a porta da clínica, bloquear veículos federais e até chamaram a polícia para denunciar um suposto “sequestro”.

O diretor da Inland Coalition for Immigrant Justice, Javier Hernandez, confirmou que o imigrante hondurenho foi preso após o confronto. Ele afirmou que Guillen-Solis trabalhava como jardineiro e enviava dinheiro para ajudar no tratamento de diálise da mãe em Honduras.

O caso se soma a uma série de confrontos recentes entre civis e autoridades migratórias na Califórnia. Na mesma semana, manifestantes também entraram em conflito com agentes do ICE em frente ao tribunal de imigração de San Francisco e durante uma operação em uma fazenda de maconha no norte do estado.

Fonte: FOX