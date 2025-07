Confronto entre ICE e manifestantes marca operação em fazenda de cannabis na Califórnia

Uma operação do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) em uma grande fazenda de cannabis legalizada no sul da Califórnia terminou em confronto com dezenas de manifestantes nesta quinta-feira (20). O alvo foi a Glass House Farms, uma instalação de 5,5 milhões de pés quadrados localizada ao sul de Camarillo.

Segundo a empresa-mãe, a Glass House Brands Inc., os responsáveis pela fazenda “cooperaram integralmente com os mandados de busca dos agentes”. Não se sabe quantos trabalhadores foram presos.

Do lado de fora, manifestantes bloquearam vias de acesso e entraram em confronto com os agentes federais, que reagiram com bombas de gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral. Muitos manifestantes, que agitavam bandeiras do México e gritavam palavras de ordem contra o ICE, não estavam preparados para o confronto.

Raquel Sanchez, voluntária de um grupo de apoio a imigrantes, disse que os trabalhadores alertaram ativistas assim que os agentes chegaram. “As pessoas lá dentro estavam apavoradas”, contou. O protesto cresceu com a divulgação nas redes sociais.

“Essas pessoas não são os criminosos que Trump disse que iria deportar. Elas só estão tentando trabalhar”, disse Sanchez. Durante a ação, equipamentos agrícolas foram apreendidos e levados por caminhões-reboque.

