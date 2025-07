Brasileira sofre mal súbito nos EUA e entra em estado vegetativo; família tenta trazê-la de volta ao Brasil

Mineira de 32 anos enfrenta quadro grave após parada cardíaca em Orlando; marido luta para custear UTI aérea e continuar tratamento gratuito no Brasil

A brasileira Fabíola da Costa, de 32 anos, vive um drama nos Estados Unidos desde setembro de 2024, quando sofreu um mal súbito em casa, em Orlando, e enfrentou três paradas cardíacas. O episódio causou danos cerebrais graves, deixando-a em estado vegetativo. Sem diagnóstico conclusivo, ela passou sete meses internada e hoje depende de cuidados médicos 24 horas por dia.

Fabíola, que se mudou de Juiz de Fora (MG) para os EUA em 2019 com o marido e os filhos, teve a rotina transformada. Após as manobras de ressuscitação, teve uma perfuração no pulmão e, segundo o esposo Ubiratan Rodrigues da Nova, houve negligência médica. Agora, a família tenta viabilizar o retorno ao Brasil para que ela receba tratamento gratuito e mais adequado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde que deixou o hospital, em abril, Fabíola vive em casa, onde o marido adaptou um quarto com equipamentos médicos. Ele cuida da esposa e dos três filhos sozinho, após abandonar o trabalho como caminhoneiro. A família vive de doações para cobrir itens essenciais como fraldas e materiais de curativo.

Para voltar ao Brasil, Fabíola precisa ser transportada por uma UTI aérea, com estrutura completa e profissionais especializados, devido à traqueostomia, necessidade constante de oxigênio e restrições de posicionamento corporal. O custo do traslado pode ultrapassar R$ 1 milhão. O Consulado Brasileiro informou que não pode custear esse tipo de transporte.

