Juíza federal ordena suspensão de operações do ICE no sul da Califórnia

Uma juíza federal ordenou, nesta sexta-feira (21), a suspensão temporária das operações do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA) em Los Angeles e outras regiões do sul da Califórnia. A decisão atende a um processo movido pela União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), que acusa agentes federais de realizarem detenções com base em características raciais, idioma ou localização — sem mandado judicial.

A juíza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, nomeada por Biden, afirmou que os agentes não podem usar fatores como aparência, sotaque ou presença em locais comuns a imigrantes como justificativa para abordagens. Ela também determinou que detidos tenham acesso a advogados no prédio federal de L.A. A ACLU argumenta que essas práticas violam as emendas quarta e quinta da Constituição.

A Casa Branca ainda não informou se vai recorrer, mas autoridades como o governador Gavin Newsom e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, celebraram a decisão como uma vitória da Constituição e dos direitos civis. No centro do processo está Brian Gavidia, cidadão americano detido ilegalmente. O processo também aponta prejuízos econômicos causados pelas operações, estimados em milhões de dólares.

Fonte: CBS