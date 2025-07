Tirar visto para os EUA ficará mais caro a partir de outubro: custo sobe para R$ 2.552

A partir de 1º de outubro de 2025, tirar um visto para os Estados Unidos ficará significativamente mais caro. O Congresso americano aprovou uma nova taxa de US$ 250, chamada Visa Integrity Fee, que foi sancionada pelo presidente Donald Trump dentro do pacote orçamentário batizado de One Big Beautiful Bill ("Grande e Belo Projeto de Lei", em português).

Atualmente, o custo total do visto de turismo é de US$ 209, somando a taxa de solicitação (US$ 185) e o valor do formulário (US$ 24). Com a nova cobrança, o valor total salta para US$ 459, o que equivale a aproximadamente R$ 2.552,91, representando um aumento de mais de 130%.

A nova taxa será aplicada apenas em caso de aprovação do visto e também valerá para categorias de intercâmbio e trabalho temporário. Segundo informações do UOL, haverá previsão de reembolso se o estrangeiro pagar a taxa, mas não utilizar o visto durante o prazo de validade.

A medida pode impactar diretamente brasileiros que planejam viajar aos Estados Unidos, seja para turismo, estudos ou trabalho, especialmente em um cenário já marcado por oscilações no câmbio e aumento dos custos internacionais.

Fonte: Infomoney