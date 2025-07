Ex-fuzileiro naval é acusado de tentativa de assassinato em ataque a centro de detenção no Texas

Um ex-reservista da Marinha dos EUA foi preso e acusado de tentativa de assassinato após um ataque armado ao centro de detenção de imigrantes Prairieland, no Texas. Segundo promotores federais, Benjamin Hanil Song, de 32 anos, participou de uma emboscada no dia 4 de julho, na qual um policial foi baleado no pescoço.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Song foi localizado após uma semana de buscas. Ele teria comprado quatro das armas usadas no ataque e foi indiciado por três tentativas de homicídio contra agentes federais e três acusações de disparo de arma de fogo durante um crime de violência.

No dia do ataque, homens vestidos com roupas militares pretas usaram fogos de artifício e picharam veículos e instalações da prisão com frases como “Ice Pig”, em referência ao órgão de imigração dos EUA (ICE). O objetivo, segundo os promotores, era atrair os agentes para fora do prédio. Quando eles saíram, foram alvejados por disparos vindos de uma área próxima. O policial ferido já recebeu alta hospitalar.

Ao todo, 14 pessoas estão envolvidas na investigação. Dez já haviam sido indiciadas por tentativa de homicídio, enquanto outras foram acusadas de obstrução da Justiça e auxílio na fuga de Song. Algumas vestiam coletes balísticos e estavam armadas quando foram encontradas. A investigação também localizou rifles e capacetes militares em um veículo associado ao grupo.

O ataque ocorreu em meio ao aumento das deportações sob o governo Trump. A promotora interina Nancy E. Larson afirmou que os envolvidos serão levados à Justiça. "Esses atos hediondos não ficarão impunes", declarou.

Fonte: ABC