Tribo Miccosukee quer barrar centro de detenção migratória no coração dos Everglades

A Tribo Miccosukee da Flórida entrou com um pedido para integrar uma ação federal que busca impedir a construção e operação de um novo centro de detenção de imigrantes erguido rapidamente dentro da Reserva Nacional Big Cypress, nos Everglades — território que os indígenas consideram parte de sua terra ancestral sagrada.

Apelidado de “Alligator Alcatraz” por autoridades estaduais, o complexo de tendas e trailers foi erguido a toque de caixa pelo governo de Ron DeSantis em um campo de pouso isolado a cerca de 70 km de Miami. Segundo o governador, a ideia é que a localização remota sirva como um modelo nacional para dissuadir imigrantes de permanecerem no país.

No entanto, para os Miccosukee, o centro de detenção está violando direitos garantidos por leis federais e estaduais. Em documento protocolado nesta segunda-feira, os advogados da tribo alertam para o impacto ambiental e cultural da estrutura, construída a apenas 300 metros de uma de suas aldeias. Há dez aldeias tribais num raio de menos de 5 km da instalação, e a área é usada para rituais sagrados, caça, pesca e enterros tradicionais.

A ação judicial, movida originalmente por grupos ambientalistas como o Friends of the Everglades e o Center for Biological Diversity, exige a paralisação imediata das obras e uma análise ambiental rigorosa, além da abertura de uma consulta pública — etapas obrigatórias segundo os demandantes.

Desde o fim de junho, caminhões transportando banheiros químicos, asfalto e materiais de construção operam 24 horas por dia no local, com a meta de abrigar até 5 mil imigrantes. O parque, antes designado como uma zona internacional de “céu escuro” — com mínima poluição luminosa —, agora é iluminado por refletores tão fortes que sua luz é visível a 24 km de distância.

Segundo os advogados dos Miccosukee, a continuidade do projeto pode tornar inviáveis os direitos tradicionais da tribo, como a subsistência através da caça e pesca, além de comprometer suas práticas espirituais.

Fonte: Local 10