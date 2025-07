Migrantes usam aplicativos para rastrear agentes da imigração e reduzir medo de deportação

Aplicativos como o Coqui mostram locais com presença de agentes do ICE, ajudando trabalhadores imigrantes a evitarem encontros e sentirem-se mais seguros para seguir com suas rotinas

Com o aumento das ações do governo Trump contra a imigração irregular, trabalhadores migrantes têm recorrido a aplicativos que indicam a localização de agentes da Imigração e Alfândega dos EUA (ICE). Um desses aplicativos, o Coqui, tem ajudado Oscar — nome fictício usado para proteger sua identidade — a evitar rotas arriscadas em seu trabalho transportando cavalos de Nova York até a Carolina do Sul. Mesmo com status legal temporário, ele diz viver com medo constante de ser detido.

“Estou traumatizado. Sinto que alguém está sempre atrás de mim, mesmo sem fazer nada de errado”, contou. A possibilidade de ser preso e deportado é, segundo ele, o fim do seu sonho americano.

O Coqui é um dos vários apps que surgiram para alertar sobre a presença de agentes do ICE em tempo real. Embora a iniciativa ajude a reduzir o medo entre trabalhadores, autoridades de imigração criticam duramente o uso dessas ferramentas. A vice-diretora do ICE, Madison Sheahan, afirmou que os aplicativos podem ser perigosos e prejudicar operações. “A liberdade de expressão tem seus limites quando interfere no trabalho da lei”, disse.

O app foi criado por Peter (nome também alterado), que comanda um centro de resgate de animais. Ele afirma que se inspirou na ausência de seus próprios funcionários, que deixaram de sair de casa por medo. “Precisamos de ajuda. Precisamos que os trabalhadores consigam trabalhar”, explicou.

Oscar diz que o aplicativo, embora não resolva tudo, permite que ele continue cumprindo suas obrigações com um pouco menos de angústia. “Essas pessoas não perguntam antes de prender. Vi amigos sendo detidos e deportados”, lamenta.

Fonte: CBS