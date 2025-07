'Alcatraz dos Jacarés': Governo DeSantis ergue centro de detenção no Everglades sem avisar autoridades locais

A administração do governador da Flórida, Ron DeSantis, ergueu em apenas dez dias um centro de detenção para imigrantes em uma pista de pouso remota no meio do Everglades, apelidado de “Alcatraz dos Jacarés”.

Mais de 100 emails obtidos pela Associated Press mostram que autoridades locais do condado de Collier — região de maioria republicana — foram completamente surpreendidas pela iniciativa. Enquanto oficiais locais ainda investigavam rumores, caminhões, materiais e trabalhadores já entravam no terreno.

A construção usou como base uma ordem executiva de 2023, que foi renovada e permitiu ao estado tomar posse da área sem passar por revisões ambientais, aprovações legislativas ou processos de zoneamento. A área pertence ao condado de Miami-Dade, embora esteja localizada no condado de Collier.

Ambientalistas já abriram processo contra o estado. A rapidez do projeto causou tensão entre autoridades locais, preocupadas com segurança e impacto político. O centro foi inaugurado em 1º de julho, com a presença de DeSantis, Donald Trump e outras figuras da ala conservadora.

Fonte: NBC