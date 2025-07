Governo Trump pressiona xerifes da Califórnia por dados de imigrantes presos

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, afirmou que está sendo pressionado pelo governo federal a colaborar com ações de imigração. Segundo ele, o Departamento de Justiça dos EUA enviou cartas exigindo listas de imigrantes sem cidadania americana presos nas cadeias locais, incluindo os crimes cometidos e as datas de liberação. Luna afirma que não tem como fornecer essas informações, pois sua agência não coleta dados sobre status migratório dos detentos.

As leis de "santuário" da Califórnia e de Los Angeles impedem que autoridades locais colaborem com agentes de imigração sem mandado judicial — algo que, segundo Luna, só ocorreu em 20 casos este ano. Ainda assim, o governo Trump teria solicitado dados de mais de 400 presos para 2025. Republicanos acusam o estado de comprometer a segurança pública ao dificultar a atuação do ICE.

Luna defende que sua prioridade é manter a confiança da comunidade. Em paralelo, o governo federal também teve acesso a dados de beneficiários do Medicaid, o que pode servir para cruzar informações sobre cidadania e endereços.

Fonte: CBS