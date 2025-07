Aprovação ao programa de deportações de Trump cai, enquanto inflação lidera preocupações nos EUA

Uma nova pesquisa da CBS News mostra que a aprovação ao programa de deportações do presidente Donald Trump caiu nos últimos meses. Apesar de conquistas legislativas e da fidelidade de sua base, a maioria dos americanos agora acredita que o governo está deportando mais do que o prometido e não está priorizando criminosos perigosos. Também aumentou o número de pessoas que dizem que hispânicos estão sendo desproporcionalmente visados nas ações de deportação.

Segundo o levantamento, as políticas migratórias ainda agradam a base MAGA e republicana, mas causam crescente desaprovação entre o restante da população. A maior parte dos americanos também critica o uso de centros de detenção e desaprova o rumo geral do programa migratório.

Além disso, metade dos entrevistados diz que Trump foca demais em deportações, enquanto sete em cada dez acreditam que ele faz pouco para baixar os preços — tema que segue como prioridade absoluta da população. A insatisfação com o custo de vida é hoje o principal fator que afeta a avaliação do presidente.

A nova lei econômica apelidada de "One Big Beautiful Bill Act" também enfrenta forte rejeição: 60% dos americanos desaprovam a legislação, acreditando que ela favorece os ricos e prejudica os pobres, com poucos benefícios para a classe média.

Enquanto isso, a confiança no presidente também diminui em relação à economia e à inflação. A maioria dos americanos quer que o Federal Reserve atue de forma independente — ainda que muitos admitam não entender bem o papel da instituição. O presidente do Fed, Jerome Powell, recebe mais apoio de democratas do que de republicanos.

Quanto ao caso Jeffrey Epstein, a maioria dos americanos, incluindo republicanos e eleitores MAGA, diz que a questão não pesa na avaliação do governo Trump. Ainda assim, há amplo apoio à divulgação completa dos arquivos, inclusive entre conservadores, com a percepção de que eles podem conter informações prejudiciais a pessoas ricas e poderosas.

Fonte: CBS