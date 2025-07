Pentágono retira 700 fuzileiros navais de Los Angeles após mais de um mês de mobilização

O Departamento de Defesa dos EUA ordenou nesta segunda-feira (14) a retirada dos 700 fuzileiros navais enviados a Los Angeles no início de junho, durante a onda de protestos contra a repressão do governo Trump à imigração. A decisão ocorre mais de um mês após o envio das tropas, que atuaram sob forte resistência de autoridades locais.

Os militares foram deslocados no dia 9 de junho, no quarto dia de manifestações no centro da cidade. Além dos fuzileiros, cerca de 4 mil soldados da Guarda Nacional também foram mobilizados. Os Marines foram posicionados apenas em dois locais, ambos em prédios federais — incluindo o escritório e o centro de detenção do ICE (Imigração e Alfândega dos EUA), na região central.

Na semana passada, metade dos soldados da Guarda Nacional já havia sido retirada. Os demais continuam na cidade. Segundo o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, a presença militar foi uma demonstração de força. “A mensagem foi clara: a ilegalidade não será tolerada”, afirmou.

Fonte: Local 10