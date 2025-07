Vídeo revela migrantes detidos em condições precárias em prédio federal de Nova York

Um vídeo obtido pela ABC News mostra as supostas condições em que imigrantes estão sendo mantidos dentro de um prédio federal em Nova York, levantando críticas sobre violações de direitos humanos. O material foi gravado por um detido e repassado a um grupo cívico local, que o entregou à deputada estadual Catalina Cruz e à Coalizão de Imigração de Nova York.

Nas imagens, mais de uma dezena de pessoas aparecem amontoadas em um cômodo, algumas deitadas no chão com cobertores térmicos, outras sentadas em bancos. Dois vasos sanitários dividem o espaço com os detidos, separados apenas por uma mureta baixa. “Olha como estamos... como cães aqui dentro”, diz o homem que grava o vídeo, em espanhol.

Segundo a deputada Cruz, o vídeo foi gravado no 10º andar do edifício 26 Federal Plaza, no centro de Manhattan. A Coalizão de Imigração afirmou que o espaço está sendo usado como centro de detenção, e não apenas como ponto de passagem, como alega o Departamento de Segurança Interna (DHS).

O DHS afirma que o local serve apenas para “processamento breve” antes de os imigrantes serem transferidos para centros de detenção do ICE (a agência de imigração dos EUA). “Qualquer alegação de superlotação ou más condições é categoricamente falsa”, disse a secretária-assistente Tricia McLaughlin em nota.

Entretanto, organizações de defesa dos direitos dos imigrantes alegam que os detidos têm recebido alimentação mínima e são mantidos em condições insalubres. Deputados federais, como Jerry Nadler e Dan Goldman, tentaram visitar o local, mas foram impedidos de entrar. “O que eles estão escondendo?”, questionou Goldman.

Para Cruz, o acesso negado aos parlamentares confirma as suspeitas: “Eles não querem que vejam o que estão fazendo. Estão violando direitos humanos e criando um ambiente de desespero. Precisamos lutar para que essas pessoas tenham dignidade, acesso à comida, remédios, cama e banheiro.”

Fonte: ABC