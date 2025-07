Governo Trump investiga participação de Harvard em programa de vistos para estrangeiros

O governo dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre a participação da Universidade de Harvard no Programa de Visitantes de Intercâmbio (J-1), voltado a estudantes, professores e pesquisadores estrangeiros. A iniciativa foi anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio, que afirmou que as universidades têm o dever de cumprir a legislação, garantir a segurança nacional e proporcionar ambientes seguros para todos os alunos.

O foco da investigação é a atuação de Harvard como patrocinadora do programa, que exige que parte dos beneficiários retorne ao país de origem por pelo menos dois anos antes de solicitar outros vistos. Segundo Rubio, o objetivo é assegurar que instituições como Harvard não comprometam os interesses e a política externa dos EUA. No entanto, não foram divulgados detalhes específicos sobre quais aspectos da participação da universidade estão sob escrutínio.

Em resposta, Harvard classificou a ação como mais uma medida retaliatória da administração Trump, violando os direitos constitucionais da universidade. Em nota, a instituição declarou que continuará a receber e patrocinar acadêmicos e estudantes internacionais, além de prestar o suporte necessário para suas viagens e permanência no campus.

A tensão entre Harvard e o governo Trump não é recente. Na semana anterior, o Departamento de Segurança Interna (DHS) havia intimado a universidade a entregar informações detalhadas sobre seus alunos estrangeiros. Em outra ocasião, uma ordem presidencial chegou a suspender a entrada de estudantes internacionais, mas foi bloqueada por decisão judicial.

Desde abril, Harvard tem sido alvo de exigências do governo para fornecer dados sobre supostas atividades ilegais de seus estudantes estrangeiros. A universidade respondeu às demandas, mas o DHS considerou as informações insuficientes e ameaçou revogar sua autorização para receber estudantes internacionais. Um juiz federal impediu essa medida no mês seguinte.

Segundo dados da própria universidade, cerca de um em cada quatro alunos de Harvard é estrangeiro.

Fonte: CBS