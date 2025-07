Novas tarifas para processos imigratórios entram em vigor nos EUA

A partir desta semana, os custos de diversos processos imigratórios nos Estados Unidos foram reajustados, com aumentos que chegam a até 40%. As novas tarifas foram implementadas pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) e já estão em vigor desde terça-feira.

Segundo o USCIS, os reajustes seguem determinações da lei H.R.1 — apelidada de “One Big Beautiful Bill” pelo ex-presidente Donald Trump — e afetam uma variedade de procedimentos, como pedidos de asilo, refúgio, autorização de trabalho e status de proteção temporária (TPS).

Abaixo, veja os principais aumentos definidos:

Asilo: Solicitações iniciais agora têm taxa de US$ 100 (antes, era gratuita). Também será cobrada uma taxa anual de US$ 100 enquanto o processo estiver pendente.

Refúgio: A tarifa passou de US$ 630 para US$ 1.000.

Jovens Imigrantes Especiais: Para apresentar o Formulário I-360, a taxa agora é de US$ 250.

TPS (Status de Proteção Temporária): A solicitação inicial passou de US$ 50 para US$ 550.

Autorização de Trabalho (EAD): A primeira solicitação custa US$ 550 para quem solicita asilo, liberdade condicional ou TPS; renovações custam US$ 275.

Existe uma exceção para a taxa de autorização de trabalho: quem solicita o documento após a aprovação de um novo período de permissão de viagem (por meio do Formulário I-131) pagará apenas US$ 275.

Para os que já enviaram o Formulário I-589 (pedido de asilo) após 1º de outubro de 2024 e cuja solicitação ainda não foi resolvida após um ano, será exigida uma taxa anual de US$ 100 a partir do 365º dia e em cada ano subsequente em que o processo seguir pendente.

O USCIS informou que notificará os solicitantes sobre o valor a pagar, a data e a forma de pagamento, além das consequências em caso de inadimplência.

Fonte: NBC