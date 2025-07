Florida inicia voos de deportação a partir de centro de detenção em área isolada

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou na última sexta-feira (12) o início dos voos de deportação partindo de um centro de detenção imigratória instalado nos Everglades, apelidado de "Alcatraz dos Jacarés". Segundo ele, “centenas” de pessoas já foram processadas para deportação e enviadas a outros estados ou diretamente a seus países de origem.

O centro de detenção foi construído por autoridades estaduais em parceria com o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) e conta com uma pista de pouso própria, o que facilita o envio de imigrantes deportados. O processo de remoção é coordenado por agentes federais, mas o estado tem investido recursos e pessoal para apoiar as ações de fiscalização migratória.

Durante uma coletiva no local, um alto funcionário do ICE confirmou que ao menos dois ou três voos já decolaram do centro. DeSantis afirmou que os voos devem se tornar mais frequentes com os bilhões de dólares recentemente aprovados pelo Congresso para reforço da segurança imigratória.

O governo estadual também espera que o Departamento de Justiça aprove em breve o plano que autoriza advogados da Guarda Nacional da Flórida a atuarem como juízes de imigração, acelerando julgamentos dos detidos.

Larry Keefe, diretor do Conselho de Execução da Imigração da Flórida, disse que haverá uma "onda" de prisões no estado, com aumento no número de oficiais autorizados a prender imigrantes. Atualmente, 1.800 patrulheiros estaduais já atuam como agentes federais, número que deve subir com a nova credencial concedida a mais 1.850 agentes locais e estaduais.

O centro de detenção nos Everglades tem capacidade atual para abrigar 2.000 pessoas, mas o governo já planeja ampliá-lo para até 4.000. Kevin Guthrie, diretor de gerenciamento de emergências da Flórida, negou que as condições sejam precárias, apesar de relatos sobre comida contaminada, falta de acesso a advogados e higiene inadequada.

Questionado sobre os riscos da temporada de furacões, DeSantis disse que nenhum lugar do estado está totalmente imune, mas garantiu que planos de contingência estão prontos: “Essa não é a nossa primeira vez lidando com isso”, afirmou.

Fonte: CBS