Universidade de Miami é investigada por bolsas a estudantes indocumentados

O Departamento de Educação dos Estados Unidos abriu uma investigação contra a Universidade de Miami (UM) por supostamente oferecer bolsas de estudo exclusivas a estudantes indocumentados, o que poderia violar a legislação federal sobre discriminação por origem nacional. A apuração inclui o programa “U Dreamers”, que oferece auxílio completo a estudantes com bom desempenho acadêmico que sejam beneficiários do DACA ou imigrantes indocumentados.

Além da UM, outras quatro instituições estão sendo investigadas: Universidade de Louisville, Universidade de Nebraska Omaha, Universidade de Michigan e Western Michigan University. As queixas foram apresentadas pela Equal Protection Project, ligada ao grupo conservador Legal Insurrection Foundation, que defende a liberdade de expressão e o fim de políticas que considera discriminatórias.

Segundo o Departamento de Educação, o objetivo é determinar se os programas analisados violam o Título VI da Lei dos Direitos Civis de 1964, que proíbe discriminação com base em origem nacional, raça ou cor. As investigações abrangem tanto bolsas destinadas a estudantes indocumentados quanto outras que possam excluir candidatos com base em critérios similares.

Fonte: NBC