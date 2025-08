Governo Trump começa a deter jovens imigrantes com status protegido nos EUA

Mesmo com proteção legal, jovens como Vitor Lopes Ramiro são presos e enfrentam risco de deportação sob nova postura do USCIS

O brasileiro Vitor Lopes Ramiro, de 21 anos, vive em Massachusetts e tem o status de Jovem Imigrante Especial (SIJ), concedido a jovens vítimas de abuso, negligência ou abandono parental. Mesmo assim, foi detido pelo ICE (Imigração e Alfândega dos EUA) em junho, após perder sua proteção de "ação diferida", revogada recentemente pela administração Trump como parte de um endurecimento nas políticas de deportação.

Ramiro cruzou a fronteira aos 19 anos, fugindo de abuso familiar no Brasil, e recebeu permissão para permanecer enquanto seu pedido de asilo e status SIJ tramitavam. Mesmo sem antecedentes criminais e com dois status legais válidos, foi preso sem explicações e mantido em uma cela com 40 homens, onde presenciou brigas e enfrentou condições degradantes. A ACLU e sua advogada alegam que seus direitos foram violados e entraram com um pedido de habeas corpus.

Segundo o governo, a detenção segue a “lei vigente” e estaria relacionada a supostos casos de fraude no programa SIJ. Um relatório recente da USCIS menciona preocupações com falsidade documental e uso do programa por membros de gangues como a MS-13. Ainda que nenhuma mudança oficial de política tenha sido anunciada, o fim da ação diferida e a revisão de todos os casos de SIJ apontam para um novo enfoque repressivo.

Parlamentares como Elizabeth Warren e Jim McGovern questionaram o Departamento de Segurança Interna sobre essas mudanças, alertando que jovens vulneráveis estão sendo deixados em “limbo jurídico” e expostos a riscos. Ramiro, agora solto sob fiança, ainda enfrenta o processo de deportação e teme ser preso novamente sem aviso. Ele quer continuar trabalhando na construção civil e se capacitar como operador de máquinas, mas vive com ansiedade e incerteza.

