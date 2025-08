Trump intensifica recrutamento do ICE e irrita líderes da polícia local

Agência envia e-mails oferecendo bônus a oficiais locais treinados, gerando tensão com autoridades que colaboram com imigração

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA (ICE) iniciou uma nova campanha de recrutamento para atrair agentes de deportação e investigadores, oferecendo bônus de até US$ 50 mil. A ação foi dirigida a policiais locais e estaduais que colaboram com o programa federal 287(g), permitindo que eles atuem em funções de imigração. A medida irritou chefes de polícia em diversos estados, que acusam o ICE de tentar tirar profissionais treinados e pagos com recursos estaduais.

O xerife Bob Gualtieri, do condado de Pinellas (Flórida), criticou o movimento, dizendo que o Estado investiu muito em seus oficiais e que o ICE está tentando se beneficiar desse esforço. Ele afirmou que o estado tem sido um dos maiores parceiros do governo federal na aplicação das leis de imigração. Já no Texas, o xerife Thaddeus Cleveland viu a ação com bons olhos e disse apoiar seus agentes que desejam migrar para a agência federal.

O e-mail enviado pelo ICE foi assinado pela vice-diretora Madison Sheahan e destacava a importância de servir ao país neste “momento crítico”. Apesar das críticas, um integrante do governo Trump afirmou que a agência valoriza as parcerias e deseja atrair profissionais já experientes para reduzir o tempo de treinamento.

Fonte: ABC