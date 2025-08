ICE prende policial em Maine e gera crise com autoridades locais: "DHS deu autorização", diz delegada

Agente jamaicano foi contratado com base em documento federal de autorização, segundo a polícia; ICE o acusa de estar no país ilegalmente

A prisão de Jon-Luke Evans, um policial temporário em Old Orchard Beach, Maine, acusado pelo ICE de estar ilegalmente nos Estados Unidos, gerou uma acirrada troca de acusações entre autoridades locais e o governo federal. O ICE afirma que Evans, cidadão jamaicano, entrou legalmente no país em setembro de 2023, mas ultrapassou o prazo de seu visto apenas uma semana depois. Ele foi detido no dia 25 de julho ao tentar comprar uma arma, supostamente para uso em serviço.

Porém, a chefe de polícia da cidade, Elise Chard, diz que o Departamento de Segurança Interna (DHS) aprovou formalmente a contratação. Segundo ela, o departamento utilizou o sistema federal E-Verify, que confirmou a validade de um documento de autorização de trabalho de Evans com validade até 2030. Chard também afirma que Evans passou por todas as etapas regulares do processo de contratação.

O DHS, por outro lado, diz que o uso do E-Verify “não exime” o empregador de verificar a autenticidade da documentação e acusa o departamento de polícia de "negligência" por confiar exclusivamente no sistema federal. A cidade divulgou o dossiê funcional de Evans, com 153 páginas, incluindo seu currículo, mas o DHS ainda não respondeu a questionamentos sobre seu status imigratório ou o tipo de visto que ele possuía.

A prefeita da cidade, Diana Asanza, também criticou o DHS, questionando a confiabilidade do próprio sistema federal. “Se não podemos confiar no sistema eletrônico do governo para verificar elegibilidade de trabalho, de que serve esse sistema?”, afirmou.

