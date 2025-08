Plano de furacão para centro de detenção em Florida é amplamente censurado e gera críticas

Documento do governo DeSantis omite detalhes sobre evacuação de presos em caso de tempestade; parlamentares e ativistas exigem transparência

Um plano de evacuação em caso de furacão para o centro de detenção conhecido como "Alligator Alcatraz", no sul da Flórida, gerou preocupação entre parlamentares e defensores de direitos humanos após ser divulgado com diversas páginas inteiramente censuradas. O rascunho de 33 páginas foi elaborado pela Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida e trata da realocação de detentos sob custódia do ICE (agência federal de imigração).

Entre os trechos ocultos estão a lista de cinco instalações alternativas para onde os detidos seriam transferidos em caso de evacuação, bem como os nomes dos fornecedores responsáveis pelo plano. A falta de informações concretas gerou forte reação da deputada Debbie Wasserman Schultz, que chamou o centro de “campo de internamento” e cobrou clareza do governo estadual e das autoridades federais.

Em coletiva de imprensa, o diretor da divisão de emergências, Kevin Guthrie, afirmou que o prédio suporta ventos de até um furacão categoria 2. Acima disso, evacuações seriam necessárias, mas os detalhes permanecem sob sigilo. Até o momento, o governo não respondeu aos pedidos da imprensa por esclarecimentos.

Fonte: CBS