Menina brasileira de 13 anos desaparece em Massachusetts após operação do ICE; caso envolve cuidados do DCF

A polícia de Worcester, em Massachusetts, está à procura de Karoline Ferreira de Moura, uma menina brasileira de 13 anos que desapareceu depois de ter sido colocada sob os cuidados do Departamento de Crianças e Famílias (DCF), agência responsável pela proteção infantil no estado.

Karoline foi separada de sua família após uma operação controversa do ICE (a agência de imigração dos EUA) em 8 de maio, que terminou com a detenção de três mulheres e um bebê — todos seus parentes — na Eureka Street. As imagens da operação geraram indignação na comunidade local.

A mãe da garota continua detida em um centro de imigração no Texas, mesmo após as acusações criminais contra ela terem sido rejeitadas pela Justiça de Worcester. Com a prisão da mãe, Karoline foi entregue ao DCF, mas agora está desaparecida. A advogada da família, Andrés Latarugo, afirmou que a menina pode ser elegível para um visto juvenil, mas está assustada com toda a situação.

A líder comunitária Sarai Rivera expressou preocupação e cobrou que o caso seja tratado como desaparecimento de menor. “Se ela estava em um lar temporário, provavelmente só quer estar com sua família”, disse.

Ela foi vista pela última vez em 20 de julho. Qualquer pessoa com informações pode contactar a polícia de Worcester através do número: 508-799-8606.

Fonte: NBC