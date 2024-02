Arizona e Califórnia registram cerca de 60% das passagens ilegais de fronteira

Nas últimas semanas, o fluxo de migrantes que atravessam ilegalmente os EUA deslocou-se em grande parte do Texas, concentrando-se no Arizona e na Califórnia, onde as autoridades de imigração registram agora cerca de 60% de todas as passagens ilegais de fronteira, de acordo com dados internos do governo federal obtidos por Notícias da CBS.



Em geral, as travessias ilegais ao longo da fronteira entre os EUA e o México caíram drasticamente desde que atingiram um nível recorde em dezembro. Em Janeiro, a Patrulha da Fronteira registou 125 mil apreensões de migrantes entre os portos de entrada ao longo da fronteira sul, em comparação com quase 250 mil em dezembro, mostram dados federais preliminares. Mas as tendências geográficas desses fluxos migratórios também mudaram dramaticamente.



Nas últimas semanas, o setor de Tucson, no Arizona, e o setor de San Diego, na Califórnia, têm sido as regiões de patrulha fronteiriça mais movimentadas para a travessia de migrantes. Em ambos os setores, mais de 1.000 migrantes têm entrado ilegalmente nos EUA todos os dias em áreas remotas desérticas como Lukeville, Arizona, e Jacumba Hot Springs, Califórnia, nas últimas semanas, aproveitando lacunas no muro da fronteira ou buracos abertos por contrabandistas.



Entretanto, ao longo dos 2.000 quilômetros da fronteira com o Texas, a maior de qualquer estado vizinho do México, as travessias de migrantes diminuíram. A queda foi especialmente pronunciada no setor Del Rio, que foi a segunda região de patrulha fronteiriça mais movimentada em dezembro.

A Patrulha da Fronteira teve uma média de 1.816 apreensões diárias de migrantes no setor de Tucson e 1.213 no setor de San Diego durante a semana que terminou em 4 de fevereiro, mostram os dados internos do governo. Coletivamente, os dois setores responderam por 59% da média diária de 5.128 apreensões naquela semana. O Arizona e a Califórnia têm, cada um, um setor adicional de patrulha de fronteira, mas as chegadas de migrantes nessas áreas são muito mais baixas.

No período de sete dias encerrado em 4 de fevereiro, a Patrulha da Fronteira teve uma média de 716 e 536 apreensões de migrantes por dia nos setores de El Paso e Rio Grande Valley, no Texas, respectivamente.

Entretanto, o setor Del Rio tem registrado algumas centenas de apreensões, e apenas 200, por dia – em comparação com as 2.300 travessias diárias de migrantes em Dezembro.



As mudanças nos padrões de migração são claramente visíveis em Eagle Pass, uma pequena cidade fronteiriça do Texas, no setor Del Rio, que foi um dos epicentros do afluxo recorde de travessias de migrantes em dezembro. A certa altura daquele mês, a Patrulha da Fronteira deteve cerca de 6.000 migrantes numa área de espera ao ar livre num parque público em Eagle Pass, perto do Rio Grande, que milhares de migrantes atravessavam todos os dias para entrar nos EUA.



Utilizando camadas de arame farpado e concertina, contentores de transporte e outras barreiras, a Guarda Nacional do Texas fortificou esta seção de 4 km da fronteira sul, tornando extremamente difícil aos migrantes passarem pela margem do Rio Grande. Também isolou a antiga área de concentração da Patrulha da Fronteira com arame farpado, impedindo que os agentes federais processassem os migrantes ali.



No domingo, Abbott recebeu mais de uma dúzia de governadores republicanos em Shelby Park e atribuiu a diminuição acentuada nas travessias de migrantes perto de Eagle Pass às ações de seu estado, dizendo que a média diária de travessias naquela área diminuiu de vários milhares para apenas três nos últimos dias.



Fonte: CBS News.