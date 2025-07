PF investiga morador de Londrina por receber armas ilegais dos EUA

Operação Fallere cumpriu mandados no Paraná e em Fortaleza; esquema começou a ser desvendado após apreensão no Galeão

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (4) a Operação Fallere, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico internacional de armas. Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos: quatro em Londrina (PR), dois em Maringá e Loanda, também no Paraná, e um em Fortaleza (CE). As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Maringá.

As investigações começaram em dezembro de 2021, quando objetos postais contendo acessórios para armas de fogo foram apreendidos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. As encomendas, enviadas dos Estados Unidos, tinham como destino um morador de Londrina.

De acordo com a PF, o grupo investigado operava um esquema de envio e recebimento ilegal de armamentos e peças, com possível envolvimento de empresas. O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, que segue apurando a atuação da quadrilha.

Fonte: CBN