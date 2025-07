Justiça dos EUA intima ministro Alexandre de Moraes em processo envolvendo Trump Media e Rumble

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi intimado novamente pelo Tribunal Distrital da Flórida, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (7), em um processo movido pela Trump Media, empresa de mídia social do ex-presidente Donald Trump, e pela rede social Rumble, que está banida no Brasil desde fevereiro de 2025.

As empresas acusam Moraes de violar a Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que protege a liberdade de expressão, ao ordenar a remoção de contas de influenciadores brasileiros alinhados à direita e outras ações consideradas como censura. Por isso, pedem que a Justiça norte-americana declare as ordens do ministro "inexequíveis" em território americano.

O documento recebido por Moraes concede um prazo de 21 dias para que ele se manifeste, sob risco de que uma sentença à revelia seja proferida, decisão esta que não poderá ser contestada.

Essa é a terceira intimação recebida por Moraes no mesmo processo, após ter sido citado inicialmente em março e depois em 17 de junho. Até o momento, o STF não se pronunciou sobre o possível retorno do ministro à intimação.

A Rumble, plataforma que está proibida de operar no Brasil, sofreu bloqueios após não cumprir determinações judiciais do ministro, como o bloqueio do perfil do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

