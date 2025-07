Governo brasileiro reage e estuda retaliação após Trump anunciar tarifa de 50% ao Brasil

O governo brasileiro anunciou nesta quinta-feira a criação de um grupo de trabalho para analisar uma possível retaliação à tarifa de 50% sobre as exportações do Brasil para os Estados Unidos, anunciada na quarta-feira (9) pelo presidente Donald Trump. A medida foi comunicada oficialmente em carta pública enviada ao presidente Lula (PT) e impacta todos os produtos brasileiros, inclusive setores já sujeitos a tarifas, como aço e alumínio.

Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o grupo também terá a missão de estudar alternativas de novos mercados para compensar eventuais perdas caso a tarifa seja mantida. Paralelamente, o governo mantém canais diplomáticos abertos para negociar com os EUA até o dia 1º de agosto.

Trump justificou a imposição da tarifa ao criticar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), chamando o processo de “caça às bruxas” e mencionando supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão e empresas americanas de tecnologia, sem apresentar provas.

Em resposta, o presidente Lula afirmou que o Brasil “não aceitará ser tutelado por ninguém” e que responderá com base na Lei da Reciprocidade Econômica, que permite adotar medidas como sobretaxas, suspensão de acordos comerciais ou direitos de propriedade intelectual contra países que apliquem barreiras injustas.

O Itamaraty devolveu a carta de Trump à embaixada dos EUA como gesto simbólico de protesto, e a embaixadora Maria Luisa Escorel classificou o conteúdo como “ofensivo” e “inaceitável”.

Fonte: G1