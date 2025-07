Trump reforça que impôs tarifa maior ao Brasil por causa de Bolsonaro e chama situação do aliado de "desgraça"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (16) que o Brasil foi alvo de uma taxação de 50% — maior do que a imposta a outros países — por razões políticas. Em declaração feita no Salão Oval da Casa Branca, ele criticou o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de “homem honesto” e afirmou ser vítima de uma “desgraça”. “O que estão fazendo com ele é algo terrível”, disse Trump, referindo-se às investigações sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022.

A fala reforça o tom político adotado por Trump desde o envio da carta ao presidente Lula (PT), em que anunciou as novas tarifas. Ao contrário do tratamento dado a outros países, o republicano destacou a política doméstica brasileira como motivação principal para a medida. “Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!”, escreveu ele nas redes sociais.

A postura de Trump repercutiu negativamente entre os brasileiros, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta. O levantamento mostra que 79% dos entrevistados acreditam que as tarifas impactarão negativamente sua vida; 63% discordam da visão de Trump sobre a relação comercial com o Brasil; e 72% consideram injustificável a retaliação motivada pela situação de Bolsonaro.

A taxação abriu brecha para que o governo Lula fortalecesse seu discurso de soberania nacional nas redes sociais, enquanto o bolsonarismo se dividiu. O racha ficou evidente na tensão entre o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que permanece nos EUA defendendo Trump, e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, apesar de aliado do presidente americano, buscou negociar com autoridades dos EUA a revogação da tarifa.

Fonte: O Globo