Brasileiro morre afogado após salvar criança em reservatório nos Estados Unidos

O publicitário brasileiro Daniel Braga Figueiredo, de 31 anos, morreu afogado na última sexta-feira (12) após salvar uma menina de 12 anos de um afogamento em um reservatório no estado de Utah, nos Estados Unidos. A vítima era parente de Daniel e se encontrava em uma boia inflável quando começou a ser arrastada pela correnteza.

O incidente ocorreu pouco antes das 19h no reservatório Silver Lake Flat, localizado no cânion American Fork, uma região montanhosa popular entre turistas. Ao perceber que a menina estava em perigo, Daniel pegou emprestada uma prancha de stand up paddle e entrou na água para tentar resgatá-la.

Testemunhas relataram que, durante o resgate, os dois enfrentaram dificuldades e acabaram caindo na água. Mesmo assim, Daniel conseguiu erguer a criança e colocá-la de volta em segurança sobre o dispositivo inflável. Foi a última vez que ele foi visto, antes de submergir.

Equipes de resgate de diversas agências locais, com apoio de dezenas de voluntários, iniciaram uma operação de busca imediata. A estrada de acesso ao reservatório precisou ser interditada para facilitar os trabalhos. O corpo de Daniel foi encontrado e retirado da água por volta das 21h30 do mesmo dia.

O gabinete do xerife do Condado de Utah lamentou o ocorrido, agradeceu os esforços das equipes envolvidas na operação e expressou condolências à família do brasileiro.

