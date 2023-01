Sete governadores do Norte tomam posse neste domingo

Clécio Luís, do Solidariedade, que vai governar o Amapá, foi o primeiro governador do país a assumir o cargo. Ele foi empossado na madrugada de 1º de janeiro, na Assembleia Legislativa do Estado. Clécio é professor de geografia, já foi vereador, e prefeito da capital Macapá. No discurso de posse, abordou pontos do programa de governo e a importância do apoio do povo amapaense.

Às 8h30 da manhã foi a vez de Wanderlei Barbosa, do Republicanos, no Tocantins. Ele já foi vereador e deputado. No discurso, Wanderlei destacou alguns dos principais pontos do seu governo anterior e adiantou que vai criar uma superintendência para o atendimento de saúde de pessoas com deficiência.

Notícias relacionadas:

No Pará, Helder Barbalho, do MDB, também foi empossado pela manhã. A cerimônia ocorreu no Palácio Lauro Sodré. Barbalho é formado em administração, e já foi vereador, deputado e prefeito. Na cerimônia, falou sobre a situação fiscal do estado em seu primeiro mandato e o trabalho realizado para reverter o cenário.

Às 15h30, tomou posse em Rondônia o governador também reeleito Marcos Rocha, do União Brasil. A cerimônia ocorreu no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho.

Os demais governadores da Região Norte foram empossados às 17h. No Acre, assumiu o governador reeleito Gladson Cameli, do PP. Cameli é engenheiro e já ocupou os cargos de deputado federal e de senador.

No Amazonas, mais uma reeleição. Wilson Lima, do União Brasil vai comandar o executivo estadual por mais 4 anos. Lima nasceu na cidade de Santarém, no Pará, e é jornalista.

Em Roraima, quem assumiu foi Antonio Oliverio Garcia De Almeida, conhecido como Antonio Denarium, do PP. Ele é empresário. A solenidade de posse ocorreu no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas.

Ouça mais na