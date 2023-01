Bombeiros fazem colônia de férias com crianças e adolescentes no Rio

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro faz, na segunda quinzena de janeiro, mais uma edição de seu tradicional projeto Botinho. Trata-se de uma colônia de férias gratuita para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade, que mistura exercícios físicos na areia, instruções sobre as condições do mar e prevenção de afogamentos, lições de primeiros socorros e ações voltadas à educação ambiental.

O Botinho será realizado de 16 a 27 deste mês, em 29 praias do estado do Rio de Janeiro. As inscrições, para as 4 mil vagas, serão feitas nesta segunda-feira (9) e terça-feira (10), em unidades do Corpo de Bombeiros.

Os endereços dos locais de inscrição e os documentos necessários podem ser conferidos no site do Corpo de Bombeiros.

Segundo a instituição, o projeto acontece na orla do estado durante o verão há 60 anos. “É a maior colônia de férias gratuita da América Latina”, disse o porta-voz dos bombeiros, major Fábio Contreras.

* Colaborou Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional