Chuvas provocam cheias, alagamentos e deslizamentos no estado do Rio

As chuvas deste sábado (7) no Rio de Janeiro provocaram mais de 100 ocorrências em todo o estado. Entre elas, a queda de uma barreira, que provocou a interdição total da pista sentido Rio da Via Dutra (BR-116), em Barra Mansa, e consequentes engarrafamentos na rodovia.

No norte do estado, os rios Pomba e Muriaé transbordaram afetando municípios de Santo Antônio de Pádua, Bom Jesus do Itabapoana e Laje do Muriaé, de acordo com informações do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

O Inea também emitiu alertas para possíveis transbordamentos dos rios São Pedro, em Macaé; Macacu, em Cachoeiras de Macacu; e Engenhoca, em Niterói. Em Petrópolis foram registrados pelo menos 13 deslizamentos de terra, sem vítimas.

Na cidade do Rio, as chuvas prejudicou o abastecimento de 13 bairros da zona oeste, segundo a concessionária Rio+Saneamento, devido a alterações na qualidade da água captada na Estação de Tratamento do Guandu. "A vazão da estação precisou ser reduzida gradativamente para garantir a qualidade da água distribuída pela Rio+Saneamento", informa nota da empresa.

A capital segue em Estágio de Mobilização devido aos registros de chuva contínua. Segundo dados do Alerta Rio, chove sem parar há 50 horas na cidade e a previsão é de continuidade deste cenário.

Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), a previsão para hoje é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada. Amanhã (8), está previsto céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada ao longo do período.