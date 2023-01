Chuvas em Minas Gerais continuam esta semana

As chuvas intermitentes que vêm causando prejuízos e transtornos em Minas Gerais devem continuar esta semana, informa o boletim da Defesa Civil do estado divulgado hoje (9). Segundo o comunicado, as condições climáticas são favoráveis ao tempo chuvoso em grande parte do estado, com previsão de muita chuva para o sul, oeste e Triângulo Mineiro, neste início de semana.

“O acentuado volume de chuva pode causar deslizamentos de encostas, aumento gradativo e/ou repentino do nível de rios, cachoeiras e reservatórios, proporcionando transtornos à população”, alerta o boletim.

Até o momento, 131 dos 853 municípios declararam situação de emergência devido aos estragos que a força das águas causou à infraestrutural local.

Ontem (8), a Defesa Civil estadual registrou ocorrências nos municípios de Caratinga e Antônio Dias. Em Caratinga, em consequências da forte chuva que atingiu o distrito Santo Antônio do Manhuaçu, ocorreu um grande deslizamento de terra que destruiu uma residência onde habitavam três pessoas. Duas pessoas foram socorridas com vida e uma morreu.

Em Antônio Dias, a forte chuva que atingiu o distrito de Barra Alegre inundou aproximadamente 50 residências. Uma família que morava ao lado do Córrego da Onça, que percorre o distrito, foi pega pela enchente e teve sua residência destruída. Três pessoas arrastadas pelas águas foram socorridas com vida e uma está desaparecida. O Corpo de Bombeiros Militar está no local realizando as buscas.

Desde o início do período de chuvas, em meados de setembro, 18 pessoas morreram em acidentes relacionados aos temporais em Minas Gerais. Segundo balanço da Defesa Civil estadual, 1.935 pessoas foram, em algum momento, desabrigadas - ou seja, tiveram que ser alojadas em abrigos públicos por não ter para onde ir. Outras 10.662 pessoas estão desalojadas, ou seja, tiveram que ir provisoriamente para as residências de amigos, parentes, hotéis ou pensões.

Os óbitos registrados ocorreram em Antônio Dias (4); Caratinga (1); Barbacena (1); Bertópolis (1); Bom Jesus do Galho (1); Governador Valadares (1); Grão Mogol (2); Inhapim (1); Piraúba (1); Santa Luzia (2); Vespasiano (1); Presidente Bernardes (1) e Resende Costa (1).

Em caso de chuvas intensas, a população deve procurar a Defesa Civil de seu município, por meio do telefone 199, para orientações.